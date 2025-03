Maltempo in Toscana ed Emilia Romagna: messaggio di Franza agli emigrati Ariano: "Siete parte integrante della nostra comunità e il vostro benessere ci sta a cuore"

"In questo momento di grande difficoltà per le popolazioni della Toscana e dell'Emilia Romagna, desidero esprimere la mia più sincera solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dalle devastanti inondazioni e alluvioni".

Sono le parole del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza. "La forza della natura ha messo a dura prova intere comunità, ma è nel momento del bisogno che si manifesta la vera solidarietà tra i popoli.

Voglio rivolgere un pensiero speciale ai tanti arianesi che risiedono in queste regioni. Siete parte integrante della nostra comunità e il vostro benessere ci sta a cuore. Siamo vicini a voi e alle vostre famiglie in questo momento difficile. Con affetto e vicinanza".

A Prato in modo particolare ma anche in altri comuni della regione Toscana vi sono vere e proprie colonie di arianesi. La cittadinanza tutta si associa alle parole del primo cittadino arianese in questo momento di estrema difficoltà.