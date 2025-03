Incendio a Atripalda: i vigili del fuoco evitano il peggio Fiamme in una baracca contenente fieno e vari attrezzi agricoli

I vigili del fuoco di Avellino, sono intervenuti ad Atripalda, in via Folloni, a seguito della segnalazione del proprietario di un piccolo appezzamento di terreno.

L'allarme ha riguardato l'incendio di una baracca, con all'interno fieno e vari attrezzi agricoli utilizzati per la manutenzione del fondo.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore e si sono concluse con la bonifica dell'area e la messa in sicurezza dell'intero scenario. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone.