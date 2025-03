Ariano, criticità a Ponte Gonnella: senso unico alternato e restringimento La decisione dell'Anas al termine di un'ispezione

Senso unico alternato con impianto semaforico e restringimento della carreggiata lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino. Ponte Gonnella lungo il tratto che da Camporeale porta allo scalo di Savignano poco dopo la storica fontana, mostra segnali evidenti di aggravamento.

E' quanto si evince dalle ispezioni che annualmente svolge l'Anas su tutte le opere d'arte di sua competenza, ponti e viadotti.

In una campata in modo particolare sono state riscontrate criticità, dovute al sovraccarico degli ultimi tempi, legato al transito continuo di trasporti eccezionali.

Un flusso notevole e giornaliero che interessa in modo particolare l'unica arteria di collegamento tra Campania e Puglia interessata dai vari cantieri dell'alta capacità. Al momento non si segnalano grossi disagi. Anas dal canto sua sta già avviando la fase si progettazione del ponte. Un'attività di messa in sicurezza capillare sul territorio che ha già riguardato Ariano Irpino lungo la Variante, prima ancora il viadotto Manna e recentemente Greci lungo la 90 bis per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro.