Avellino, Il presidente della Provincia in tribunale Buonpane avrebbe presentato una denuncia sulla questione Irpiniambiente

di Paola Iandolo

Il Presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane, come aveva del resto abbondantemente preannunciato, stamane è andato in Procura. Visita negli uffici di Piazzale De Marisco dopo la lettera inviata a Palazzo Caracciolo da parte della De Vizia sulla questione IrpiniAmbiente. In Tribunale avrebbe formalizzato, la denuncia a quanto pare direttamente al Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, relativa alla vicenda IrpiniAmbiente- De Vizia. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere sviluppi.