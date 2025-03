In fiamme l'auto del consigliere provinciale, solidarietà a Mazzariello Il sindaco Spagnuolo: vicini al nostro presidente del Consiglio

Si indaga ad Atripalda sul rogo che ha distrutto l'auto del presidente del consiglio comunale e consigliere provinciale, Francesco Mazzariello. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza presenti nella zona per ottenere eventuali elementi utili alle indagini. L'incendio è divampato nella notte tra domenica e lunedì, in via Manfredi intorno alle due, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo prima che potesse causare ulteriori danni.

Tra i primi a esprimere solidarietà a Mazzariello c’è stato il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, che ha detto: “A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, voglio manifestare piena solidarietà a Franco Mazzariello per questo increscioso episodio. Lo conosco da anni e so bene quanto sia una persona corretta, attenta e rispettosa. Confido nelle forze dell’ordine affinché facciano luce sulla vicenda il prima possibile, restituendo serenità a lui e ai suoi cari”.

La reazione di Fratelli d’Italia

Anche il circolo locale di Fratelli d’Italia ha espresso vicinanza al consigliere, definendo il rogo un gesto grave e auspicando che le indagini facciano presto chiarezza: “Esprimiamo la nostra vicinanza a Franco Mazzariello per quanto avvenuto. Siamo certi che le autorità competenti faranno chiarezza al più presto". Firmato da Antonio Prezioso, coordinatore del circolo Fratelli d'Italia di Atripalda.

Anche il gruppo consiliare Atripalda Futura esprime convinta solidarietà al Presidente del Consiglio Comunale Franco Mazzariello e "condanna con forza tali atti vili che minano la serenità personale e della nostra comunità".

Anche l’associazione SOS Impresa Avellino esprime piena vicinanza e solidarietà al consigliere comunale di Atripalda, Franco Mazzariello, la cui auto è stata distrutta la scorsa notte in un vile attentato incendiario.

“Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine”, dichiara il presidente dell’associazione, Domenico Capossela, auspicando che si possa risalire rapidamente all’autore del gesto e invito vivamente il consigliere ad associarsi senza indugio".

Da sempre impegnata nella tutela delle vittime di crimini economici e finanziari, SOS Impresa ribadisce il proprio impegno sul territorio per contrastare ogni forma di intimidazione.