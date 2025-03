Avellino, Rizieri Buonapane:"Fenomeno preoccupante. Solidarietà a Mazzariello" Il Presidente Buonpane porterà all'attenzione del tavolo l'ultimo episodio avvenuto ad Atripalda

di Paola Iandolo

Questa mattina, in veste di componente, il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane ha preso parte alla riunione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, organo costituito allo scopo di monitora il fenomeno sul territorio, individuare iniziative a sostegno delle vittime e indicare strategie di prevenzione e contrasto.

L'Osservatorio è composto da rappresentanti di ministero dell'Interno e si avvale di un organismo tecnico di supporto, che opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

"Il fenomeno degli atti intimidatori contro gli amministratori locali è di estrema attualità, anche nella nostra provincia i recenti accadimenti ci preoccupano, e questo tavolo rappresenta un’occasione per discuterne direttamente. Vi prendo parte in qualità di delegato dell'Unione delle Province d'Italia, su nomina diretta del Presidente dell’Unione Nazionale" dichiara Rizieri Buonopane facendo riferimento anche "all'incendio della notte scorsa, che ha ridotto in cenere l’autovettura di Franco Mazzariello, presidente del Consiglio Comunale di Atripalda e consigliere provinciale".



"L'Osservatorio è un’opportunità per affrontare il tema anche a livello locale e per analizzare i più recenti episodi, tra cui quelli che hanno coinvolto il consigliere Mazzariello al quale esprimo la mia solidarietà, così come quella di tutto il Consiglio Provinciale" ha concluso Buonopane.