Inchiesta Dolce Vita, il gip dice sì all'ascolto e visione delle intercettazioni Petrillo: "Ristabilito il principio del contraddittorio ed assicurato il diritto di difesa"

Intercettazioni Dolce Vita. Al centro dell’udienza camerale celebrata davanti al giudice Giulio Argenio la distruzione di alcuni dati sensibili captati dagli inquirenti nella fase delle indagini. La procura ha dato il via libera alla visione dei video inerenti l’ex sindaco Festa e per Guerriero a tutti i difensori degli indagati. Solo dopo, la procura, al termine di un’ulteriore udienza fissata al 14 aprile nella quale è previsto un ulteriore confronto tra le parti, procederà alla distruzione delle stesse. E’ bene precisare che le intercettazioni che la procura intende distruggere non sono rilevanti ai fini processuali.