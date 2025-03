Montella piange per la scomparsa di Andrea Di Giacomo: vittima di un incidente aaa

di Paola Iandolo

Andrea Di Giacomo, centauro 34enne di Montella ha perso la vita a causa delle conseguenze di un incidente stradale verificato a Milano, in cui è rimasto coinvolto. Il giovane irpino si è spento al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano per le gravi ferite riportate agli organi interni.

La ricostruzione

Ieri pomeriggio intorno alle 14.30 il ragazzo percorreva la Tangeziale est del capoluogo lombardo, quando all'altezza di un incrocio, un bus navetta lo ha travolto e investito. L’incidente è avvenuto lungo via Padova, non lontano dalla fermata della metropolitana di Cascina Gobba. Arrivato in un punto regolato dal semaforo, il bus-navetta diretto all’aeroporto avrebbe svoltato a sinistra invadendo, quindi, la corsia opposta di marcia. Dall’altra parte, diretto verso il centro città, stava arrivando Di Giacomo in sella alla sua moto Honda.

I due mezzi si sono schiantati mentre si trovavano sulla stessa carreggiata. A riportare le conseguenze più gravi è stato Di Giacomo, sbalzato dal mezzo a due ruote. A chiamare i soccorsi è stato il conducente del pullman. I sanitari, arrivati sul posto con ambulanza e automedica, hanno trovato il 34enne già in arresto cardiaco. I medici hanno dichiarato il suo decesso poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. L'intera comunità di Montella è affranta dal dolore.