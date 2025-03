Sequestrate tonnellate di rifiuti speciali: dovevano essere smaltiti in Irpinia L'operazione della finanza di Benevento

I finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza di Benevento dopo un capillare monitoraggio hanno portato a termine due distinte operazioni polizia ambientale. La prima attività è scaturita dal controllo su strada di un autoarticolato, condotto da un italiano, che viaggiava lungo il raccordo autostradale 9 di Benevento con a bordo rifiuti "misti" prodotti in Piemonte e destinati in provincia di Avellino per lo smaltimento. Da un primo controllo visivo dei rifiuti trasportati effettuato dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Benevento veniva constatato che si trattava di rifiuti speciali. L'esito degli accertamenti ed approfondimenti del caso, permetteva di appurare che si trattava un trasporto illecito di rifiuti. Pertanto, si è proceduto al sequestro del semirimorchio contenente 23 tonnellate circa di rifiuti speciali disposti in cubi, composti da scarti di vario genere non riciclabile - materiale in plastica, edilizio da risulta, ferroso, in gomma, in legno e parti di carrozzeria e al deferimento alla locale Procura della Repubblica del conducente del mezzo in concorso con altri quattro soggetti, resisi responsabili, a vario titolo, dei reati previsti e puniti dalla normativa in materia ambientale.