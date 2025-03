Atripalda, ruba bancomat e preleva 600 euro: denunciato 49enne messicano La denuncia per furto con destrezza per un senza fissa dimora messicano

I Carabinieri di Chiusano di San Domenico hanno denunciato per “furto con destrezza” un 49enne di origini messicane, senza fissa dimora e con precedenti specifici. L’uomo, insieme a complici non ancora identificati, è accusato di aver sottratto il portafogli di una donna all’interno di un supermercato di Atripalda il 23 agosto 2024. Subito dopo, utilizzando la tessera bancomat della vittima, avrebbe effettuato un prelievo fraudolento di 600 euro presso un ATM della città del sabato. Le ulteriori indagini proseguiranno sotto la direzione della Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino, sia per identificare altri responsabili che per ricostruire eventuali ulteriori episodi collegati ai due soggetti.