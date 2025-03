Monteforte: i carabinieri sequestrano camion di rifiuti: denunciato 40enne I controlli dei militari dell'arma

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di attività di controllo del territorio, hanno denunciato il titolare di un autocarro ritenuto responsabile di trasporto illecito di rifiuti.

In particolare, i militari hanno fermato, durante un normale controllo stradale, un soggetto di origine rumene che a bordo del proprio autocarro trasportava rifiuti speciali pericolosi e non, in assenza del formulario di identificazione rifiuti. Inoltre, si accertava che il trasportatore ed il suo veicolo, non risultavano iscritti all’albo nazionale gestori ambientali. Pertanto, alla luce delle irregolarità riscontrate, il conducente del mezzo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, per trasporto e gestione illecita di rifiuti speciali. L’autocarro con all’interno i rifiuti sono stati posti sotto sequestro penale. I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.