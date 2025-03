Si fanno versare denaro su carta postepay, denunciati tre truffatori Le indagini degli agenti del commissariato di polizia di Lauro

Nella giornata di ieri, poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro hanno denunciato un 49enne e la sua compagna 41enne, residenti nella provincia di Frosinone, per truffa online, nonché una 32enne napoletana per lo stesso reato.

In particolare, a seguito di denuncia sporta negli Uffici del Commissariato di P.S. di Lauro da un uomo residente a Taurano che riferiva di essere stato indotto con inganno a versare 350 euro su una carta Postepay, gli agenti, a seguito di una tempestiva attività di indagine, accertavano che, subito dopo l’accredito della somma di denaro, dalla carta prepagata era stati effettuati due prelievi presso uno sportello ATM sito in un Comune della provincia di Frosinone, rispettivamente da un uomo e dalla sua compagna, entrambi residenti nella stessa provincia.

All’esito degli accertamenti le due persone venivano compiutamente identificate e deferite alla Procura della Repubblica di Frosinone per truffa. A seguito di un’altra attività di indagine, scaturita da una denuncia presso il Commissariato di P.S. di Lauro da parte di una donna di Moschiano che segnalava di aver versato 370 euro su una carta Postepay per una polizza assicurativa online, con una società risultata poi essere inesistente, i poliziotti del Commissariato di P.S. individuavano una 32enne napoletana intestataria della carta prepagata su cui era stata accreditata la somma di denaro e che aveva successivamente utilizzato per effettuare due diversi prelievi presso uno sportello ATM. La predetta veniva pertanto identificata e denunciata alla Procura della Repubblica di Napoli per truffa.