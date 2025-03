Ariano: ennesimo rinvenimento di telefonini in carcere L'allarme del Gau Uilpa polizia penitenziaria

Nel corso di una perquisizione ordinaria, sono stati rinvenuti due telefoni e caricabatterie abilmente occultati. La scoperta all'interno del carcere Campanello di Ariano Irpino.

A darne notizia la segreteria Gau Uilpa polizia penitenziaria Ariano Irpino. "Non si ferma la lotta all’introduzione e alla detenzione di oggetti non consentiti, in virtù anche dell’aumento del fenomeno su scala nazionale proprio dei telefoni cellulari in carcere. Sempre più spesso assistiamo a video girati con smartphone, pubblicati sui social, quasi a scherno delle misure di contrasto adottate dall’amministrazione e dell’inasprimento delle pene.

Ma soprattutto preoccupa il problema sicurezza, inerente la pericolosità da cui deriva l’utilizzo di telefoni da parte dei detenuti e lo spaccio degli stessi all’interno degli istituti penitenziari.

Encomiabile dunque - scrive ancora il sindacato - è il lavoro dei poliziotti penitenziari che, con meticolosità associata a spirito di abnegazione, porta a tali ritrovamenti ed ogni volta mette a segno un duro colpo a questo annoso e crescente fenomeno.

Infine, agli agenti di Ariano Irpino che, già nei giorni scorsi coordinati egregiamente dal comandante di reparto, hanno ritrovato altri due telefoni ed un router, l'organizzazione sindacale intende fare un plauso per gli ottimi risultati conseguiti".