Santa Paolina, minacce al testimone nel Nuovo Clan Partenio: al via l'appello Il 5 maggio prossimo il processo arriverà davanti ai giudici di secondo grado

di Paola Iandolo

Minacce al teste nel processo "Nuovo Clan Partenio": il cinque maggio inizierà il processo di appello davanti ai giudici della V Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli, per R. F. condannato in primo grado a due anni, due mesi e venti giorni dal Gup del Tribunale di Napoli con le accuse di intralcio alla giustizia aggravato dal metodo mafioso.In quella sede saranno discussi i ricorsi presentati dai difensori di R.F., gli avvocati Patrizio Dello Russo e Fernando Letizia.

La ricostruzione

Le indagini erano state condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino coordinati dalla pm antimafia Anna Frasca. Il teste Alfonso Gnerre ha sempre confermato la sua versione: di essere stato “avvertito” da R.F. affinché non si presentasse all’udienza per rendere testimonianza, il quale gli aveva anche intimato di fare attenzione a quello che avrebbe detto. In definitiva. Nessuna impugnazione dell’Antimafia per l’assoluzione di M.E., difeso dal penalista Gaetano Aufiero. Sentenza passata in giudicato.