Incidente stradale a Chiusano di San Domenico: due auto coinvolte, morto un uomo Vano il tentativo dei sanitari del 118 di rianimarlo sul posto

Incidente stradale a Chiusano di San Domenico con due auto coinvolte. Non ce l'ha fatta uno di due conducenti. "Sulla strada provinciale i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti per il sinistro stradale tra due autovetture. Il conducente di un auto coinvolta è deceduto sul posto, seppur i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo. - si legge nella nota diffusa dall'Arma - Gli appartenenti all'altra automobile sono stati trasportati coscienti presso l’ospedale di Avellino. Indagini in corso da parte dei Carabinieri".

In aggiornamento