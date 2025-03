Incidente in pista con la minimoto: 27enne è grave al Moscati A rimanere ferito un 27enne di Andria

Incidente in minimoto, è grave al Moscati di Avellino. L'incidente si è verificato questa mattina. Il giovane, un ventisettenne di Andria, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Moscati di Avellino.



Il giovane stava percorrendo con la due ruote il circuito sulla pista in provincia di Avellino, quando si è verificato l'incidente. Immediati sono scattati i soccorsi da parte degli addetti del circuito e delle altre persone presenti. I sanitari del 118 hanno subito capito la gravità della situazione.

Di qui, la corsa in ambulanza con rianimatore a bordo verso il nosocomio del capoluogo irpino, dove è stato ricoverato in codice rosso.