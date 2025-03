Furti: ladri scatenati inseguiti dai carabinieri abbandonano l'auto e scappano E' caccia aperta ai malviventi, popolazioni esasperate

Chi esce di casa, resta incollato ad un telefonino per monitorare la propria abitazione attraverso le telecamere installate all'interno, centraline in qualche caso rimosse dalle auto pur di salvaguardarle e rendere difficile l'opera dei ladri, sistemi di allarme rafforzati ovunque, cani addormentati, notti insonni e gruppi whatsapp in fermento.

Quello appena trascorso è stato un week end davvero movimentato in Irpinia, dall'arianese ai comuni limitrofi. Sabato sera nel mirino dei malviventi è finita ancora una volta contrada Masciano ad Ariano Irpino, dove però il tentativo di portare via un mezzo agricolo è andato a vuoto.

Già dal pomeriggio carabinieri e polizia dopo le prime avvisaglie avevano rafforzato il dispositivo di sicurezza in tutta la zona. Ma ieri in pieno giorno una banda composta da almeno quattro individui ha seminato scompiglio da Sant'Angelo dei Lombardi a Castel Baronia, Flumeri fino al territorio tra Ariano Irpino e Grottaminarda. Il caso più grave proprio a Castel Baronia, dove come se nulla fosse hanno rubato in casa di un anziano, sotto i suoi occhi. Nonostante la comprensibile reazione, non ha subito alcun trauma ma il rischio è stato davvero notevole.

La tecnica utilizzata, bussare alle case fingendo di cercare posti in cui pranzare o cenare. In caso di mancata risposta, non essendoci nessuno all'interno, si passa all'attacco, fino a sfidare come nel caso ieri, in pieno giono, persone indifese.

La banda giunta a bordo di una Bmw è stata intercettata dai carabinieri nei pressi del cantiere dell'alta capacità, dove tutti i componenti si sono dileguati nelle campagne circostanti. Ricerche in atto ma senza esito alcuno.

Una caccia all'uomo durata diverse ore ostacolata dall'oscurità. Uno dei fattori di rischio in molte zone è proprio questo.

In località Masciano, lungo la strada provinciale 282 che da Ariano Irpino, porta a Villanova del Battista mancano addirittura i pali della pubblica illuminazione. E' buio pesto e questo sicuramente non agevola il lavoro delle forze dell'ordine.