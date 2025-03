Avellino, gli agenti della stradale Avellino Ovest hanno denunciato due uomini I due sono stati trovati in possesso di oro di dubbia provenienza, denunciati per ricettazione

di Paola Iandolo

Gli agenti della Polizia Stradale di Avellino Ovest, nei pressi del casello autostradale di Napoli Est, hanno fermato una macchina con a bordo due uomini provenienti dalla provincia di Caserta. Durante il controllo, le persone fermate hanno mostrato un certo nervosismo, gli agenti hanno deciso di procedere con una perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di 400 grammi di monili preziosi.

I due uomini non sono stati in grado di giustificare il possesso degli oggetti preziosi e nei loro confronti è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione in concorso. Sono in corso indagini per stabilire la provenienza dei monili in oro e verificare eventuali collegamenti con furti o un sistema di ricettazione su larga scala.