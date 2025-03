Montoro, decesso detenuto in carcere: nel pomeriggio l'autopsia Ad eseguire l'autopsia il medico legale Alessandro Santurro

di Paola Iandolo



Il medico legale Alessandro Santurro oggi alle quindici procederà all’ esame disposto dalla Procura di Avellino sulla salma di A.G. Sono questi i primi atti dell’inchiesta del pm Luigi Iglio sul decesso di un quarantottenne montorese, rinvenuto privo di vita nella sua cella dal personale della Polizia Penitenziaria venerdì pomeriggio. Ieri mattina il sostituto procuratore Luigi Iglio ha conferito al medico legale Alessandro Santurro l’incarico di accertare una serie di circostanze legate al decesso.

Da stabilire la causa della morte, se è stata determinata da cause naturali, un malore fatale o invece ci sono altre cause. Determinanti saranno anche gli esami tossicologici. Il quarantottenne montorese aveva anche un passato di dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Questo sarebbe uno dei motivi per cui è stato disposto l’accertamento medico legale sulla salma. La relazione medico legale verrà depositata tra novanta giorni.