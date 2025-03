Avellino, il procuratore capo di Napoli Nord va in pensione Diversi i colpi inferti alla criminalità organizzata irpina con le operazioni Tempesta e Rewind

di Paola Iandolo

Il procuratore capo di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone è in pensione. Si conclude la lunga carriera del procuratore capo Troncone, dedicata alla lotta contro la camorra e alle attività illecite. In corsa per occupare il suo posto, l'ex presidente dell'Anac Raffaele Cantone, oggi Procuratore capo a Perugia, e il procuratore di Avellino, Domenico Airoma, magistrato dal 1989, che ha ricoperto il ruolo di procuratore aggiunto presso la Procura di Napoli Nord nel 2014.

I colpi inferti alla criminalità irpina

Nel maggio 2008 Maria Antonietta Troncone, pubblico ministero della Dda di Napoli, chiese e ottenne venti misure contro il clan Graziano, al termine di due anni di indagini dei carabinieri con l'operazione Rewind. Gli indagati furono accusati di associazione mafiosa finalizzata alle estorsioni, alla detenzione illegale di armi, truffa aggravata ai danni dello Stato, condizionamento del voto elettorale in occasione delle consultazioni per il rinnovo del consiglio comunale di Quindici avvenute nel 2005. Nel maggio dello stesso anno con l'operazione Tempesta vennero arrestate sei persone ritenute vicine al Clan Cava.