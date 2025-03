Pizzaiolo aggredito e auto in fiamme: indaga la polizia sul misterioso episodio Scossa la comunità di Sant'Antonio ad Ariano per l'aggressione subita all'orario di chiusura

di Paola Iandolo

E' buio fitto sull'aggressione subita da un piazzaiolo in località Sant'Antonio ad Ariano Irpino. Verso l'orario di chiusura della pizzeria - ieri sera - il titolare è stato aggredito e malmenato da alcuni sconosciuti. La vittima ha riportato ferite giudicate guaribili in tre giorni, presenta varie tumefazioni sul volto.

A prestare i primi soccorsi al pizzaiolo aggredito un automobilista di passaggio che ha messo in fuga gli aggressori. Quasi contemporaneamente all'aggressione subita dal pizzaiolo per ragioni ancora avvolte dal mistero, la sua auto è andata in fiamme. Gli agenti di polizia allertati dall'automobilista di passaggio hanno avviato le indagini per comprendere le ragioni dell'aggressione e se vi sono collegamenti con l'incendio appiccato alla sua auto.

Sul posto per domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento. Dunque si indaga a tutto campo, anche con l'ausilio delle immagini delle videosorveglianza. Possibile che l'uomo abbia subito un doppio avvertimento, prima l'aggressione e poi l'incendio alla sua auto. Ma a far luce sui due sconcertanti episodi - avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro - le indagini degli agenti di polizia.