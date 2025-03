Scomparsa Giuseppe Vicenzi, Rotondi: "Se ne va un imprenditore coraggioso" "Ha portato lavoro e benessere in alta Irpinia"

"Apprendo con grande dispiacere la scomparsa del cavalier Giuseppe Vicenzi, titolare della omonima azienda dolciaria che tra l’altro acquisì lo stabilimento irpino della Parmalat. Vicenzi ha investito in Irpinia senza vantaggi provenienti dal danaro pubblico, consentendo la prosecuzione di una attività produttiva legata al territorio, e portatrice di lavoro e benessere in alta Irpinia". E' quanto scrive in una nota Gianfranco Rotondi.

"Giuseppe Vicenzi é stato un esempio di imprenditore capace di visione e umana solidarietà, e con questa motivazione fu insignito del prestigioso riconoscimento del cavalierato. Scompare con lui una testimonianza di come si investe al Sud, con coraggio e sulla lunga distanza con meritato successo. Alle figlie e ai familiari tutti va l’abbraccio più affettuoso in questo doloroso momento".