Avellino, Il procuratore Airoma sul carcere: "Interventi mirati ed imminenti" L'attenzione da parte della Procura sulla questione carcere di Bellizzi Irpino è massima

di Paola Iandolo

"La procura di Avellino è vicina alle istituzioni penitenziarie, in modo particolare voglio dire è vicino agli agenti di polizia penitenziaria". Così il procuratore di Avellino, Domenico Airoma che ha anche precisato la sua "vicinanza a tutti quei detenuti che vogliono fare una corretta opera di reeducazione, che in questo momento purtroppo è impedita da chi pensa di fare del carcere un luogo di spaccio e un posto dove continuare a esercitare il malaffare che hanno sempre esercitato all'esterno".

Gli interventi nell'immediato

"Su questo voglio essere molto chiaro, la procura di Avellino è decisa a intervenire come sta intervenendo su quello che sta accadendo nel carcere, con il procuratore generale siamo stati a Roma, abbiamo incontrato i vertici del DAP e dunque stiamo pensando a una serie di interventi mirati perchè non posso tollerare che nel carcere di Avellino non venga rispettata la legge, quindi ripeto ancora una volta l'attenzione è certamente massima".

Altri provvedimenti

Il procuratore Domenico Airoma ha allo stesso tempo preannunciato anche che "da domani sarà sottoscritto un protocollo in procura generale a Napoli sull'assistenza sanitaria nei confronti dei detenuti".