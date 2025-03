Power bank difettosa scatena le fiamme in un appartamento a Montella Fortunatamente non si registrano feriti e la struttura, dalle verifiche è rimasta agibile

Poco fa, in via Carducci, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montella, sono intervenuti per un incendio divampato in una privata abitazione.

Le fiamme, che hanno interessato alcuni arredi e verosimilmente originate dal malfunzionamento di una “Power Bank”, sono state domate dai Vigili del Fuoco.

Fortunatamente non si registrano feriti e la struttura, dalle verifiche effettuate dei vigili del fuoco, è rimasta agibile.

Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri.