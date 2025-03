Casa in fiamme a Chiusano San Domenico: vigili del fuoco in azione Sul posto anche i Carabinieri

Oggi, 26 marzo 2025, alle ore 15:00 circa, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel comune di Chiusano San Domenico, in via Giosuè Carducci SP39, a seguito della segnalazione di un incendio all’interno di un’abitazione su tre livelli. Il rogo ha interessato una stanza dell’immobile, dove l’origine sembra essere partito nei pressi di un divano. L'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco, che ha ricevuto supporto con autoscala per operare anche dal balcone dell’abitazione, ha consentito di domare rapidamente le fiamme evitando ulteriori danni all’edificio. Non sono stati registrati feriti, ma la persona che abitava nell’immobile è stato invitato a soggiornare altrove, a causa dei danni subiti dall'abitazione. La situazione è stata prontamente messa in sicurezza. Sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri per le necessarie verifiche.