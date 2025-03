Tentato omicidio ad Aiello del Sabato, donna accoltella un uomo Indagano i carabinieri. Ricoverato un 60enne artigiano

Si indaga su un episodio avvenuto in tarda mattinata ad Aiello del Sabato. Una donna C.G, di 52 anni ha accoltellato un uomo A.D.G. di 60 anni. Ancora non chiara la dinamica dei fatti. L'uomo ferito all'addome è stato ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino. Non si conoscono ancora i motivi del gesto.

Fortunatamente non corre pericolo di vita, ma resta comunque sotto osservazione dei medici. Sul caso i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire quanto avvenuto.

Pare che l'aggressione sia avvenuta al culmine di una lite. L'uomo, un noto artigiano del posto, ha una relazione sentimentale con la donna.