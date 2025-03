Pauroso incidente in autostrada a Grottaminarda: marito e moglie in ospedale La coppia viaggiava in un monovolume che si è ribaltato dopo il terribile schianto

a cura di

Gianni Vigoroso

sabato 29 marzo 2025 alle 21:50



Paura per una coppia di coniugi di Canosa di Puglia, entrambi trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino...