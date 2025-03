Avellino, Giallo in via Amatucci: trovato un coltello insanguinato Indagini sul coltello per verificare se vi sono collegamenti con uno dei ferimenti avvenuti in città

di Paola Iandolo

Mistero in via Amatucci: un coltello insanguinato è stato rinvenuto in un tombino in città. La polizia ha trovato l'arma bianca con tracce di sangue sulla lama. Si tratta di un coltello da cucina appuntito. È stato sequestrato e sottoposto a tutti gli accertamenti scientifici per stabilire la natura delle tracce ematiche rinvenute sulla lama. Si cercano anche elementi che possano portare a risalire all'identità di chi lo ha utilizzato.

I rilievi della scientifica

Sul luogo del rinvenimento è giunta anche la polizia Scientifica per effettuare tutti i rilievi necessari. Verifiche sono state effettuate anche nei dintorni per cercare di capire se in quel luogo possa esserci stata una lite.

La segnalazione di un passante

È stato un passante a segnalare la presenza del coltello nel tombino alla sala operativa della Questura di Avellino.L'uomo ha notato qualcosa che luccicava. Si è avvicinato e ha scoperto che tra le griglie c'era il coltello con delle evidenti chiazze verosimilmente riconducibili a del sangue. Ha subito allertato il 113. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per le operazioni di recupero e gli agenti della Scientifica per i rilievi utili alle indagini. Il coltello, sottoposto a sequestro, si trova nei laboratori della Questura per tutti gli accertamenti necessari. Le indagini sono tese a verificare se l'arma rinvenuta è stata utilizzata nell'aggressione avvenuta in piazza d'Armi lo scorso fine settimana o è quello utilizzato dalla 46enne di Aiello del Sabato che ha colpito il suo ex compagno, un 59enne del posto.