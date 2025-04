Ariano. Fermato dalla polizia municipale tenta la fuga: denunciato Ecco che cosa è successo durante un controllo degli agenti

Fermato durante un controllo dalla polizia municipale, tenta la fuga ma viene immediatamente bloccato dagli agenti. Movimentato episodio ad Ariano Irpino. L'uomo, un extracomunitario è stato identificato. La pattuglia in servizio diretta dal colonnello Angelo Bruno, di concerto con la sala operativa di piazza Mazzini, ha scoperto che si trattava di un pregiudicato per reati di spaccio di stupefacenti e già detenuto presso penitenziari del nord Italia. Nel corso degli accertamenti è risultato essere immigrato senza titolo di permanenza sul territorio nazionale e nei suoi confronti si è proceduto alla denuncia presso la procura della repubblica ed alla richiesta di foglio di via obbligatorio al questore di Avellino Pasquale Picone.