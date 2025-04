Avellino, disservizi tribunale: sospesa l'app del processo telematico L'app per l'iscrizione delle notizie di reato è stata sospesa fino al prossimo 30 giugno

di Paola Iandolo

Ancora disservizi nei tribunali. Avellino non è esente. A causa dell'app posta alla base del cosiddetto processo telematico: il malfunzionamento dell'applicazione, sembra riconducibile delle linee di collegamento, ha bloccato l'inserimento delle informazioni e, per esempio, nell'aula 420, dove erano in programma 35 udienze, per lungo tempo avvocati, magistrati e cancellieri, sono rimasti in una situazione di stasi.

Alla fine è stato deciso di sospendere l'uso dell'app e le udienze sono riprese in modalità analogica. Lo scorso 31 marzo proprio a causa dei malfunzionamenti l'uso dell'app per l'iscrizione delle notizie di reato e del rito direttissimo è stata sospesa fino al prossimo 30 giugno negli uffici inquirenti del distretto della Corte di Appello di Napoli.

La decisione è stata assunta dai procuratori della Repubblica di Avellino, Benevento, Napoli, Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata. Le iscrizioni proseguiranno, quindi, almeno fino alla fine di giugno, in modalità analogica «ferma restando la prosecuzione della sperimentazione dell'utilizzo».