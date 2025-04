Ariano: furto lampo in pieno giorno a contrada Viggiano Presa di mira un'abitazione nel quartiere dei 78 alloggi

Hanno lasciato la refurtiva in un sacchetto dell'immondizia nero dopo essere stati disturbati probabilmente dall'arrivo della proprietaria di ritorno in quel momento da una vicina di casa e sono scappati, si presume a bordo di un'auto con un complice rimasto alla guida sotto la palazzina.

E' quanto accaduto stamane in pieno giorno, si pensa intorno alle 11.00, in contrada Viggiano, nel quartiere dei 78 alloggi ad Ariano Irpino.

Un'azione fulminea. I ladri, una o più persone non è dato saperlo al momento, sono andati dritti nella camera da letto, dove sono riusciti ad impossessarsi di una somma di denaro in contanti, dopo essersi arrampicati dai quadranti esterni in cemento che portano ai terrazzo situato al primo piano dell'edificio.

Un furto inconsueto nel popoloso quartiere continuamente trafficato e in concomitanza con il mercato settimanale nel vicino piano di zona.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le relative indagini. "Una scena bruttissima - le uniche parole della proprietaria - l'impressione è che proprio al mio arrivo in casa, siano scappati via". Un'irruzione ben studiata forse, che ha turbato non poco il quartiere.