Avellino, Incidenti falsi: notificati 36 avvisi di proroga delle indagini Contestati i reati di fraudolento danneggiamento, falso e mutilazione fraudolenta

di Paola Iandolo

Notificati 36 avvisi di proroga delle indagini preliminari nell’ambito di una nuova inchiesta sui falsi sinistri stradali. A firmarli sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Fabio Massimo Del Mauro. Ai 36 indagati, raggiunti dagli avvisi di proroga delle indagini, vengono contestate i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona per consentire a sé o ad altri il conseguimento dell’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione. Gli altri reati contestati sono il falso commesso in atto pubblico, falsa testimonianza e intralcio alla giustizia.