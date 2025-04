Atripalda, preso il piromane che incendiò un'auto nella stazione di carburanti Poteva causare un disastro. Decisive le immagini di videosorveglianza. In manette un 40enne

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Avellino, su richiesta di questa Procura, a carico di un quarantenne della Provincia di Avellino ritenuto responsabile di tentato incendio aggravato e ricettazione.

I fatti oggetto di indagine risalgono alla notte del 17 marzo scorso, quando i Carabinieri di Atripalda sono intervenuti per l’incendio appiccato dolosamente ad un’auto parcheggiata all’interno di un distributore di carburanti del centro cittadino, creando grave pericolo per l’incolumità pubblica. Le indagini svolte, consistite nell’analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, in perquisizioni e in servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno consentito di identificare il presunto autore del delitto commesso, peraltro, portandosi sul luogo del fatto a bordo di un’autovettura risultata oggetto di furto perpetrato in Atripalda (AV) il 15.01.2025.

Nel corso delle indagini, le attività svolte hanno permesso di sventare la perpetrazione di un ulteriore analogo incendio organizzato da parte dello stesso soggetto, evidenziando in tal modo concrete ed attuali esigenze cautelari idonee a motivare l’adozione della citata misura custodiale