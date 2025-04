Avellino, aggressione Viale Italia: martedì interrogatorio di garanzia In quella sede potrà fornire la sua versione dei fatti davanti al gip del tribunale di Avellino

Ha aggredito e ferito con una lama l'amico dell'ex moglie: fissato l'interrogatorio di garanzia. N.M. 40enne residente a Monteforte Irpino accusato di numerosi reati, tra cui stalking, violenza privata, danneggiamento, lesioni, minacce e porto d'armi finito ai domiciliari giovedì pomeriggio, potrà chiarire la sua posizione davanti al gip. Ad eseguire la misura gli agenti di polizia della questura di Avellino.

Le accuse

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo avrebbe ripetutamente minacciato e molestato la sua ex moglie, incapace di accettare la fine del loro rapporto coniugale. In diverse occasioni, l'indagato avrebbe perseguitato la donna, anche dopo che lei aveva intrapreso una nuova relazione. Un episodio in particolare ha aggravato la posizione di N.M. difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria. Dopo aver incontrato la sua ex moglie e il suo nuovo compagno in un locale, l'indagato avrebbe cominciato a denigrarla pubblicamente e a inseguirla in auto, costringendola a fermarsi. Successivamente, si è scagliato contro il nuovo compagno della donna, colpendolo ripetutamente e causandogli ferite lungo Viale Italia.