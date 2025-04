Ariano: domani l'ultimo affettuoso saluto all'imprenditore Nicola Monaco Il rito funebre alle ore 10.00 nella basilica cattedrale

La procura di Nola ha concesso il nulla osta dopo l'autopsia e gli ultimi adempimenti da parte dei familiari. Salma liberata. Nicola Monaco, 60 anni, "Imprenditore visionario", come è stato definito nel manifesto di lutto si appresta a ricevere l'ultimo caloroso abbraccio dalla comunità di Ariano Irpino.

I funerali si svolgeranno domani 10 aprile alle ore 10.00 nella basilica cattedrale. Ad attenderlo i figli Ciro e Rocco. La moglie Marta che era insieme a lui e all'autista il giorno della tragedia resta ricoverata in ospedale a Napoli dove nella stessa giornata di domani sarà sottoposta ad un delicato intervento chiururgico. A lei in questo momento di grande dolore, la solidarietà e il calore di Ariano, lo stesso che tantissime persone anche dall'estero hanno fatto dimostrato in varie forme ai familiari del gigante buono.