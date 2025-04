Grottaminarda, ubriaco in A16: denunciato camionista 57enne In azione la polstrada di Grottaminarda

Nell’ambito di controlli mirati, volti a garantire la sicurezza stradale, messi in atto dalla Sezione Polizia Stradale di Avellino, è stato denunciato un autotrasportatore di 57 anni, sorpreso alla guida di un autoarticolato in stato di ebbrezza alcolica. In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Grottaminarda (AV), in data 4 aprile u.s., intervenuti per un mezzo pesante in avaria, nel controllare il conducente, notavano che lo stesso mostrava evidenti sintomi di assuntore di sostanze alcoliche, per cui, dopo aver enunciato le garanzie di legge, veniva sottoposto a verifica alcolemica che evidenziava un tasso alcolico notevolmente superiore ai limiti stabiliti. Alla luce di quanto accertato, il conducente veniva deferito in stato di libertà all’A.G. per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro immediato della patente di guida.