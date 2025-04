Mirabella Eclano: malviventi rubano Maserati e quattro quintali di olio Notte di furti e inseguimenti nella Valle del Calore

Una Maserati Ghibli, oltre quattro quintali di olio e svariati attrezzi agricoli. E' il bottino dell'ultimo colpo messo a segno la notte scorsa in Irpinia, nella Valle del Calore. Teatro dell'ultima scorribanda dei ladri, la frazione Cerzito di Mirabella Eclano. Una vera e propria notte da far west cominciata poco dopo le tre con un primo rocambolesco inseguimento da Bonito a Mirabella Eclano nel corso del quale quattro malviventi, a bordo di un'auto rubata carica di refurtiva si sono schiantati contro un palo della pubblica illuminazione per poi darsi alla fuga nei terreni circostanti. Non si sa se gli stessi si siano resi poi protagonisti del furto della Maserati o ad agire possa essere stata una seconda banda. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.