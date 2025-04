Violenza choc a Solofra: arrivano i carabinieri, tensione in paese Ieri in centro il caso

Avrebbe prima aggredito un uomo per poi andare in escandescenze anche con i carabinieri, intervenuti per riportare la calma. Serata al cardiopalma quella di ieri a Solofra. In una zona affollata del centro della città della Concia è servito l'arrivo dei carabinieri per riportare la calma.

Secondo quanto ricostruito un uomo avrebbe aggredito un altro cittadino del luogo. I presenti hanno subito allertato le forze dell'ordine. Una volta arrivati i carabinieri hanno riportato la calma , nonostante l'uomo fosse ancora visibilmente alterato. Dopo un breve ma concitato confronto, i militari sono riusciti a bloccarlo procedendo al suo fermo.