Avellino, carabinieri a scuola: "Legalità un valore da promuovere" Gli incontri

Continuano gli incontri organizzati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino in favore degli istituti scolastici, nell’ambito dell’impegno per diffondere la “Cultura della Legalità” e sensibilizzare i più giovani su tematiche di grande attualità come la violenza di genere, il contrasto al consumo e alla diffusione di sostanze stupefacenti, la dipendenza dall’alcool tra i giovani, i crimini informatici e, ancora, il bullismo e cyberbullismo e molti altri fenomeni di devianza giovanile, materie in cui l’Arma dei Carabinieri è da sempre in prima fila per prevenire condotte rischiose.

Nei giorni scorsi, a Santa Paolina e ad Ariano Irpino, il Comandante della Compagnia di Mirabella Eclano con il Comandante della Stazione Carabinieri di Montefusco e i militari della Stazione Carabinieri di Ariano Irpino, hanno incontrato rispettivamente gli alunni delle locali scuole elementari, con i quali si sono soffermati a dialogare e ad approfondire le tematiche di grande attualità come il bullismo, il cyberbullismo e l’utilizzo dei social network.

Nell’occasione dell’incontro, i giovani studenti hanno potuto conoscere i compiti istituzionali e le funzioni quotidianamente assolte al servizio delle comunità dall’Arma dei Carabinieri.

Gli alunni hanno partecipato con vivo interesse, contribuendo con entusiasmo ad animare il dibattito e a porre molte domande sulle tematiche affrontate.

Queste iniziative rappresentano un’importante testimonianza dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la sicurezza e la legalità sul territorio, con un’attenzione particolare verso gli studenti e le persone anziane.