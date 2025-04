Furto in un supermercato: i carabinieri arrestano due persone In azione a Mugnano del Cardinale due uomini di nazionalità georgiana

I carabinieri delle stazioni di Baiano e Avella hanno arrestato due persone ritenute responsabili di furto in concorso.

In azione due uomini, di nazionalità georgiana e senza fissa dimora, con a carico specifici precedenti. Fingendosi clienti, entrati in un supermercato di Mugnano del Cardinale dove, eludendo i controlli, sono riusciti a nascondere negli zaini oltre un centinaio di prodotti tra spray repellenti per gli insetti e profumatori per la casa.

Hanno poi teantato di allontanarsi dall’esercizio commerciale, ma all’uscita sono stati bloccati dai carabinieri, intervenuti a seguito di una segnalazione al “112”.

D’intesa con la procura della repubblica di Avellino, i due stranieri sono stati arrestati e associati alla casa circondariale di Bellizzi Irpino.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto. L’attività di contrasto alla commissione dei reati predatori svolta quotidianamente e con costanza dal comando provinciale dei carabinieri di Avellino si articola parallelamente sul fronte della prevenzione e su quello della repressione.