Femmina di cinghiale incinta: uccisa con arma da fuoco E' accaduto nel territorio dell'alta Irpinia

Un cinghiale femmina in gravidanza è stato abbattuto con arma da fuoco. A darne notizia, l'associazione pro Vita e Italia Verde nell’ambito del servizio antibracconaggio condotta in alta irpinia.

E’ successo a Morra De Sanctis in via selva piana. La pattuglia delle guardie eco-zoofile guidata dal maggiore Michele Di Paola ha immediatamente avvertito il servizio veterinario dell’Asl di Avellino per effettuare i dovuti accertamenti e rimuovere la carcassa dal ciglio della strada. Sul posto è giunta tempestivamente la ditta incaricata Ffm.

Sembra che non sia l'unico episodio portato alla luce nel territorio dell'alta Irpinia, dove è piuttosto consistente la presenza di cinghiali lungo le strade e zone rurali.