Armi, munizioni e quasi 50mila euro in auto: arrestato avellinese a Crotone In auto trovate tre pistole nei guai un 34enne e un 23 enne di Avellino e Napoli

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Crotone hanno arrestato, in flagranza di reato, 2 uomini, di 34 e 23 anni, residenti nelle province di Avellino e Napoli, per detenzione e porto abusivo di armi clandestine e ricettazione. Nel dettaglio, una pattuglia della sezione radiomobile di Crotone, durante un normale controllo stradale sulla SS 106 all'altezza della località Poggio Pudano, insospettita dal nervosismo manifestato da uno degli occupanti, effettuava una approfondita perquisizione veicolare che consentiva di rinvenire, nascosta in un sottofondo ricavato nel vano portabagagli, tre pistole di diverso calibro con relativo munizionamento, perfettamente funzionanti e pronte all'uso nonché la somma di euro 47.660. Più precisamente i due sono stati trovati in possesso di una pistola marca Beretta, mod. 70, calibro 7.65 priva di matricola, con 6 proiettili dello stesso calibro; una pistola marca Colt, calibro 45, priva di matricola, con 7 proiettili dello stesso calibro; una pistola marca Bernardelli, calibro 22, con matricola punzonata, con 7 proiettili dello stesso calibro. Al termine delle formalità di rito i due arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Crotone, a disposizione dell'autorità giudiziaria.