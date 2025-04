Altavilla, piazza di spaccio gestita dal carcere: riesame da rifare Martedì fissata una nuova udienza davanti al tribunale del Riesame di Napoli

di Paola Iandolo

Gestivano una fiorente piazza di spaccio, anche dal carcere di Bellizzi Irpino: dopo una prima udienza celebrata davanti al tribunale del Riesame per tre dei cinque indagati raggiunti dall'ordinanza di misura cautelare in carcere, mertedì ne è prevista un'altra. IIl pm dell’Antimafia Henry Jhon Woodcock e il pm Luigi Iglio hanno depositato nuove “carte” nell’ambito delle indagini sul gruppo di grossisti della droga, in particolare cocaina.

A discutere il riesame per A.M., sua moglie T.P e il nipote V.D.A. il penalista Gaetano Aufiero. La difesa ha discusso sulle posizioni dei tre indagati, integrando gli atti con delle memorie. Ma i giudici del Riesame hanno aggiornato l’udienza a martedì prossimo, quando ci sarà anche la decisione dei giudici del tribunale della Libertà.