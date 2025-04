Avellino, l'efferato duplice omicidio dei coniugi Maso al centro di un convegno L'incontro si svolgerà nell'aula magna "Rosario Livatino" del tribunale

di Paola Iandolo

Il caso Maso sarà oggetto di analisi e riflessioni tra diritto e criminologia il 23 aprile nel corso di un convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Avellino e dal Cfs, istituto di Alta formazione in Criminologia e forensics science. Il convegno si svolgerà nell'aula Magna "Rosario Livatino" del Tribunale di Avellino il 23 Aprile alle ore 15:30. L'omicidio dei coniugi Maso, avvenuto il 17 aprile 1991 in provincia di Verona, per mano del figlio Pietro e dei suoi complici è un caso che ha sconvolto l'Italia di quegli anni per i particolari raccapriccianti del delitto, per la freddezza del giovane 19enne che lo ha organizzato i cui i valori tradizionali erano stati sostituiti dal “dio denaro”.

I saluti e l'introduzione dei lavori sono affidati all'avvocato Fabio Benigni, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino. Seguiranno i saluti del dottore Gian Piero Scarlato, Presidente del Tribunale di Avellino, il dottore Pasquale Picone, Questore di Avellino.

A moderare il convegno organizzato sul caso Maso il dottore Pierluigi Melillo, Direttore OttoChannel Tv.

I relatori che prenderanno parte all'iniziativa sono:

Prof. Mariagrazia Siniscalchi - Docente Lettere Classiche presso Liceo Colletta di Avellino

Dott. Francesco Raffaele - Procuratore aggiunto, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino

Dott. Aniello Ingenito - Dirigente Squadra Mobile Questura di Avellino

Avv. Gaetano Aufiero - Presidente della Camera Penale Irpina

Dott.ssa Rosa Bruno - Criminologa clinica, Docente Master Criminologia cfs, C.T.

Dott.ssa Enrichetta Fotino - Responsabile UOSD SPDC ASL AV, Esperto in Psicopatologia forense, C.T.

Dott.ssa Anna Giovanna Piroli - Psicoterapeuta, Esperto in Psicologia Giuridica, C.T.

Avv. Elvira Festa - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Avellino



La segreteria scientifica e organizzativa è stata affidata alle dottoresse Rosa Bruno, Elvira Festa, Carmen Candelmo.

Trasmissione:

Sul convegno verrà realizzato uno speciale che andrà in onda su OttoChannel Tv canale 16.



Ciclo di incontri: avvocati e cittadini

Il ciclo di incontri è progettato per favorire la partecipazione interattiva del pubblico. Gli esperti analizzeranno un noto caso giudiziario per discutere e identificare il contributo delle scienze forensi, in particolare giurisprudenza e neuroscienze, in circostanze giudiziarie simili. La collaborazione tra giuristi e clinici nasce dall'interesse condiviso per l'analisi del comportamento umano. La comprensione dello sviluppo dei fenomeni, nel contesto storico specifico, permette di intervenire a livello preventivo, legislativo e clinico-forense.