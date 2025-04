Banale caduta: trasferito d'urgenza a Napoli per rottura aneurisma cerebrale Un elicottero del 118 squarcia il silenzio della notte ad Ariano Irpino

Mancano pochi secondi alle due, quando un elicottero del 118 squarcia il silenzio della notte insieme alle sirene di un'ambulanza.

Apprensione per le sorti di un 44enne di Grottaminarda giunto al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, a causa di una banale caduta in casa. Era insieme alla compagna quando è arrivato in ospedale. Accusava i sintomi di una forte cefalea.

L'equipe medica diretta da Matteo De Luca e Silvio D'Agostino, non ha perso tempo. Grazie ad una tac dedicata presente all'interno dello stesso pronto soccorso è stata riscontrata una prima anomalia, confermata successivamente da un secondo esame più approfondito con mezzo di contrasto. "Rottura di un aneurisma cerebrale". Un'emergenza medica che ha spinto i sanitari ad intervenire con la massima immediatezza, in sinergia con il servizio anestesia, disponendo il trasferimento notturno in eliambulanza al Cardarelli di Napoli.

Il paziente una volta stabilizzato è giunto in ambulanza nella pista di atterraggio di via Maddalena per essere trasportato nel capoluogo campano. E' in prognosi riservata al momento.

Sul posto i vigili del fuoco di Grottaminarda insieme ad una volante della polizia. Atterraggio e decollo regolare, anche se non sono mancate le criticità, luce rossa di segnalazione spenta sulla sommità della fontana Maddalena, folta presenza di erbacce e contenitore traboccante dei sacchetti escrementi di cani con un insopportabile odore nauseabondo.