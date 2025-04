Pasquetta sicura, controlli ai caselli: Ofantina e Raccordo osservate speciali Verifiche e monitoraggi per evitare rischi e consentire il deflusso del traffico

Dopo Pasqua, anche Pasquetta sicura in Irpinia (foto di repertorio, ndr). Controlli e monitoraggi sono stati predisposti ai caselli autostradali di Avellino Est e Ovest, così come sul raccordo Avellino-Salerno, con controlli mirati all’uscita di Serino e agli ingressi della galleria di Solofra, dove è presente un presidio congiunto di Anas e forze dell’ordine. Attenzionata anche la strada statale Ofantina, da sempre snodo cruciale nei giorni di grande mobilità e la viabilità sulla Nazionale, nel tratto compreso tra Monteforte Irpino e il Baianese.Tutto è stato deciso nel corso di un comitato per ordine pubblico e sicurezza ad hoc in prefettura ad Avellino.

Presidi attivi anche lungo la Statale 90 delle Puglie, altro punto sensibile per il traffco in transito tra l’Irpinia e la Puglia. Le forze dell'ordine invitano i cittadini alla massima prudenza alla guida, ricordando l’importanza del rispetto delle norme del codice della strada.