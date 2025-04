Violento acquazzone in Irpinia: fango e detriti lungo la Variante ad Ariano Ecco cosa è successo poco prima delle 17.00

Violento acquazzone in Irpinia. Strade allagate in molte zone, soprattutto a causa della mancata regimentazione delle acque, scarsa manutenzione delle scarpate da parte di privati e mancata pulizia e manutenzione di cunette e tombini, molti dei quali totalmente ostruiti. Operazioni fondamentali che purtroppo non vengono svolte con assiduità e in molti casi completamente ignorate.

Situazione di pericolo lungo la Variante di fronte ad un'area di servizio. E' bastata poca pioggia a trasformare la carreggiata in un lago di fango e detriti.

Rallentamenti per gli automobilisti in transito sia in direzione Napoli che Foggia. Subito in strada per monitorare le situazioni più critiche Giovanni Checa del gruppo comunale protezione civile. Stesso scenario anche in altre zone rurali già note della città.

In contrada Creta una cabina elettrica ha preso fuoco ed è saltata. Su posto una squadra dei vigili del fuoco insieme agli operai Enel giunti tempestivamente.