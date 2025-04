Grave incidente in Irpinia: elisoccorso prova ad atterrare ma poi rinuncia Non vi erano le condizioni di sicurezza necessarie. Feriti trasportati in ambulanza

Un malore presumibilmente alla guida e l'auto che si schianta con un'altra vettura proveniente dalla direzione opposta. Sarebbe questa la causa dell'incidente di cui via abbiamo dato già notizia nel pomeriggio.

Sul posto sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri. Dall'alto anche un'eliambulanza che però non è riuscita ad atterrare sul luogo dell'incidente, non avendo trovato un posto idoneo. Non vi erano le condizioni di sicurezza necessarie.

Un pomeriggio ad altissimo rischio sulle strade irpinie dove non si contano gli incidenti a causa delle avverse condizioni metro.

Un'auto è uscita fuori strada anche lungo la strada privinciale 10 che da Ariano Irpino porta a Monteleone di Puglia. In via Sant'Antonio sempre ad Ariano una vettura è finita contro una saracinesca. Non si registrano conseguenze gravi. Paura ma nessun danno a presone anche sulla ex 414 dove sempre in locaòiutà Trimonti un'auto è finita nella cunetta.