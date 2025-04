Arresto cardiaco improvviso: rianimato e trasferito in elicottero ad Avellino Lotta contro il tempo per salvare la vita di un 50enne

Lotta contro il tempo a Montecalvo Irpino per salvare una vita umana. Un 50enne in arresto cardiaco è stato rianimato più volte dai volontari Stie del 118 della locale pubblica assistenza Anpas in sinergia con un altro equipaggio giunto con una seconda ambulanza Saut da Ariano Irpino con a bordo infermiere e autista. Questi ultimi hanno praticato fiali di adrenalina endovena e defibrillato il paziente prima di essere poi affidato ai soccorritori del servizio eliambulanza giunti direttanmente sul posto in emergenza.

Una sinergia che ha visto più forze in campo: dal medico di famiglia, giovanissima e con maturata esperienza nel 118, ai volontari dell'associazione montecalvese, confermatasi ancora una volta un presidio importante nel territorio a nord dell'arianese in una zona crocevia al confine con il beneventano e il foggiano. Una bella pagina di efficienza, professionalità e preparazione da parte degli operatori.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, questi ultimi al fine di garantire le operazioni di atterraggio e decollo dell'eliambulanza.

Prima dell'arrivo del personale medico del 118 l'intervento degli operatori Stie è stato davvero provvidenziale. Senza quelle manovre di soccorso salvavita difficilmente sarebbe giunto ancora in vita ad Avellino. L'uomo, trasportato in rianimazione è in prognosi riservata.