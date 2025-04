Incidente sull'Ofantina, auto finisce nella vetrata del bar: 4 feriti a Nusco L'impatto sull'Ofantina, una delle auto finisce fuori strada e si schianta contro la vetrina del bar

E' di quattro feriti il bilancio dell'incidente avvenuto questa notte lungo l'Ofantina, nel territorio di Nusco. I due veicoli, che procedevano nella stessa direzione di marcia lungo La Statale Sette Bis Ofantina, sono entrati in collisione laterale per cause in corso di accertamento. In conseguenza dell’urto e della velocità sostenuta, uno dei veicoli ha impattato contro un guardrail finendo la corsa contro la vetrata del bar tavola calda, situato sulla corsia opposta, investendo anche due clienti presenti all'esterno del locale.

I due automobilisti e le due persone investite sono stati trasportate dal 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, tutt'ora ricoverati, non in pericolo di vita.

Le indaginidei Carabinieri della stazione di Nusco sono in corso. Momenti di comprensibile spavento hanno scandito l'arrivo dei soccorsi, che hanno recuperato i feriti trasportandoli tempestivamente in ospedale ad Avellino. Sul posto sono arrivate 4 ambulanze, i vigili del fuoco e carabinieri di Nusco. Da accertare cause e dinamica dell'incidente, avvenuto alle 2.30 circa.